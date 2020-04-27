Повар назвал любимую еду Ким Чен Ына

Из-за нее северокорейский лидер сильно растолстел

Общественности стали известны пищевые предпочтения лидера КНДР Ким Чен Ына, из-за которых он набрал лишний вес.

Бывший шеф-повар лидера Северной Кореи Кендзи Фудзимото рассказал, что его хозяин очень любит стейки из Кобе (это премиальная говядина из быков японской черной породы) с сыром Эмменталь, фуа-гра, говядину Вагью и суп из акульих плавников.

Кроме того, в 2015 году Ким Чен Ын за один вечер мог выпить две бутылки шампанского Cristal, стоимостью 175 фунтов стерлингов за штуку, пишет Mirror.

Как сообщает издание, в свои 36 лет Ким Чен Ын весит 127 килограмм. Не исключено, что ожирение, вызванное несбалансированной диетой, стало причиной серьезных проблем со здоровьем северокорейского лидера, в том числе с сердцем.

Ранее СМИ распространили слухи о том, что руководитель Северной Кореи серьезно болен. Официально об этом не сообщалось. Недостоверная информация появилась на фоне того, что Ким Чен Ын не принимал участие в публичных мероприятиях с 12 апреля.

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