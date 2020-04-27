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В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

22:54
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Общее число скончавшихся в столице от COVID-19 достигло 479 человек

В Москве умерли 44 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Всего от COVID-19 в столице умерли 479 человек.

"В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки в Москве выявили 2871 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 заболевший.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим пропуск.

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