Станет жарче: Вильфанд рассказал о пожароопасной обстановке в России

Научный руководитель Гидрометцентра дал свой прогноз

Опасность распространения природных пожаров может возрасти, если предстоящее лето, как ожидают синоптики, станет жарче обычного. В программе "События. 25-й час" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопросы Алексея Фролова.

На чём основаны расчёты метеорологов? Как оценивают специалисты уровень пожароопасности в регионах? И как скажется прошедшая малоснежная зима на сельском хозяйстве?

"Уже проблемы существуют. Потому что на европейской части почти не было снега. Зима была невероятно теплой. Почва не была промерзшей. Мы полагаем, что ранняя пожароопасность на европейской территории России вполне реальна". – сказал он.

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