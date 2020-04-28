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Данные по заболевшим коронавирусом в России на утро 28 апреля

08:26
  • вторник
  • 28 апреля 2020

В столице за сутки умерли 44 человека

Последние данные о распространении коронавируса За минувшие сутки в  Москве скончались 44 человека.  Всего инфицированных в России - более 87 тысяч. И в последние дни в этой статистике растет доля регионов: в Мордовии, например,  коронанавирус обнаружен сразу у 16 медиков.  Всего в республике - 560 случаев заражения. Ожидается, что во вторник Владимир Путин в формате видеоконференции обсудит с главами регионов ситуацию на местах, передает "ТВ Центр".
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

В Свердловской области специалисты Министерства обороны провели дизинфекцию  социальных объектов,  это больницы, поликлиники, станции скорой помощи.  Как сообщается, было использовано 60 тонн дизраствора.

В Курске  военные химики перешли на круглосуточный режим работы.  Обеззараживание здесь в первую очередь также  проводится в медицинских учреждениях.  В 26 регионах дислокации  войск Западного военного округа  за две недели обработаны 230 тысяч объектов. 

А в Подмосковье  танкисты Кантемировской дивизии  провели санобработку школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.  В Воронеже строится специализированный медицинский центр на 200 коек для борьбы с коронавирусом. Проект реализует Министерство обороны по поручению Владимира Путина. Подобные объекты возводятся в Хабаровске и подмосковном Подольске. К середине мая в соответствии с распоряжением главы государства будет сдано 16 многопрофильных медцентров.

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