Данные по заболевшим коронавирусом в России на утро 28 апреля

В столице за сутки умерли 44 человека

Последние данные о распространении коронавируса За минувшие сутки в Москве скончались 44 человека. Всего инфицированных в России - более 87 тысяч. И в последние дни в этой статистике растет доля регионов: в Мордовии, например, коронанавирус обнаружен сразу у 16 медиков. Всего в республике - 560 случаев заражения. Ожидается, что во вторник Владимир Путин в формате видеоконференции обсудит с главами регионов ситуацию на местах, передает "ТВ Центр".

В Свердловской области специалисты Министерства обороны провели дизинфекцию социальных объектов, это больницы, поликлиники, станции скорой помощи. Как сообщается, было использовано 60 тонн дизраствора.

В Курске военные химики перешли на круглосуточный режим работы. Обеззараживание здесь в первую очередь также проводится в медицинских учреждениях. В 26 регионах дислокации войск Западного военного округа за две недели обработаны 230 тысяч объектов.

А в Подмосковье танкисты Кантемировской дивизии провели санобработку школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Воронеже строится специализированный медицинский центр на 200 коек для борьбы с коронавирусом. Проект реализует Министерство обороны по поручению Владимира Путина. Подобные объекты возводятся в Хабаровске и подмосковном Подольске. К середине мая в соответствии с распоряжением главы государства будет сдано 16 многопрофильных медцентров.

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