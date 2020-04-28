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Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

08:11
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Но Дональд Трамп уверяет, что ситуация улучшается

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3 миллиона. Скончались более 211 тысяч человек. В тройку стран с самой сложной ситуацией входит Италия, там помощь оказывают наши медики и военные. 

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

Специалисты Министерства обороны России уже продезинфицировали более 90 зданий. Накануне они обработали еще 3 пансионата для пожилых людей в провинции Брешиа. Наши военные также работают в Сербии. Там за сутки была проведена дезинфекция 31 объекта, передает "ТВ Центр".

Самая тяжёлая ситуация с COVID-19 по-прежнему в США - там уже более миллиона заражённых, скончались почти 57 тысяч человек. Впрочем Дональд Трамп заявляет, что обстановка улучшается. По словам президента страны, Штаты готовы к постепенному снятию ограничений. Но сначала Трамп хочет взыскать с Китая денежную компенсацию. Глава Белого дома обвинил Пекин в распространении вируса.

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