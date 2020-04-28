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95-летнему ветерану Великой Отечественной сделали необычный подарок

09:09
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Лев Атменеев в годы войны был наводчиком легендарной "Катюши"

В преддверии праздника Великой Победы  военные  сделали  необычный подарок для  ветерана в Самарской области. Около дома фронтовика развернули сцену и привезли  современную "Катюшу"  -  модификацию легендарной боевой машины, передает "ТВ Центр".

Лев Михайлович Атменеев, которому сейчас  95, во время Великой Отечественной был наводчиком. Он сразу же подметил, что у его "Катюши" было 16 направляющих, а в современной машине их 40.  Завершился праздник знаменитыми военными песнями.  "День Победы"  ветеран слушал стоя. 

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