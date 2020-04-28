95-летнему ветерану Великой Отечественной сделали необычный подарок

Лев Атменеев в годы войны был наводчиком легендарной "Катюши"

В преддверии праздника Великой Победы военные сделали необычный подарок для ветерана в Самарской области. Около дома фронтовика развернули сцену и привезли современную "Катюшу" - модификацию легендарной боевой машины, передает "ТВ Центр".

Лев Михайлович Атменеев, которому сейчас 95, во время Великой Отечественной был наводчиком. Он сразу же подметил, что у его "Катюши" было 16 направляющих, а в современной машине их 40. Завершился праздник знаменитыми военными песнями. "День Победы" ветеран слушал стоя.

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