Россиян обяжут регистрировать мобильные телефоны

Поясняется, что закон поможет бороться с кражами

Мобильные телефоны в России придется регистрировать по заводскому номеру (IMEI). Такая регистрация станет обязательной с середины 2021 года, если будет принят разработанный в Совете Федерации закон.

Согласно законопроекту, уже действующие устройства можно будет зарегистрировать бесплатно. А для новых гаджетов регистрация будет платной – но, как отмечено в документе, не дороже 100 рублей.

Незарегистрированный телефон заблокирует мобильный оператор. Такая же участь постигнет устройства, чей заводской номер совпадает с другим гаджетом. Разработчики законопроекта считают, что такая мера поможет бороться с кражами - с 1 января 2024 года операторы получат возможность блокировать потерянные или украденные устройства.

Регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их импортеров, а также россиян, которые ввезут новое устройство из-за границы. А вот смартфоны и планшеты, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа, пишет "Коммерсант".

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