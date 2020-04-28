Вирусолог описал благополучный сценарий окончания эпидемии в России

Скоро страна выйдет на плато заболеваемости

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия скоро выйдет на плато заболеваемости коронавирусом. Через пару недель, считает он, число заболевших начнет снижаться.

По мнению Альтштейна, ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется. На протяжении нескольких дней число инфицированных колеблется в районе 6 тысяч. Однако об окончании эпидемии говорить еще рано.

"Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки", - цитирует вирусолога РИА Новости.

Ранее в апреле Анатолий Альтштейн допустил, что Россия уже находится на пике заболеваемости. "Это ведь не один день, а период с похожими показателями за день. Как правило, он бывает слегка размытый", - заявил профессор.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что к середине мая Россия должна выйти на плато заболеваемости коронавирусом.

По последним данным, свыше 3 миллионов человек по всему миру заболели COVID-19, более 211 тысяч скончались.

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