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Вирусолог описал благополучный сценарий окончания эпидемии в России

08:27
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Скоро страна выйдет на плато заболеваемости

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия скоро выйдет на плато заболеваемости коронавирусом. Через пару недель, считает он, число заболевших начнет снижаться. 
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По мнению Альтштейна, ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется. На протяжении нескольких дней число инфицированных колеблется в районе 6 тысяч. Однако об окончании эпидемии говорить еще рано. 

"Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки", - цитирует вирусолога РИА Новости

Ранее в апреле Анатолий Альтштейн допустил, что Россия уже находится на пике заболеваемости. "Это ведь не один день, а период с похожими показателями за день. Как правило, он бывает слегка размытый", - заявил профессор. 

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что к середине мая Россия должна выйти на плато заболеваемости коронавирусом.

По последним данным, свыше 3 миллионов человек по всему миру заболели COVID-19, более 211 тысяч скончались. 

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