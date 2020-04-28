Французы лечат COVID-19 лекарством от артрита

Ученые разработали платформу для оценки эффективности лечения

Коронавирусную инфекцию COVID-19 попробовали лечить лекарством от артрита. Французские ученые получили первые положительные результаты применения препапрата тоцилизумаба.

Авторы исследования поясняют: считается, что у пациентов с вызванной COVID-19 пневмонией к острой дыхательной недостаточности и смерти приводит "цитокиновый шторм" – сбой в иммунитете. Ученые разработали платформу CORIMUNO-19, с помощью которой оценивают эффективность и переносимость различных иммуномодуляторов и других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19.

В исследованиях, которые начались 27 марта 2020 года, получены результаты по использованию иммунодепрессора тоцилизумаба, который используется главным образом при лечении ревматоидного артрита. В качестве "конечной точки" исследования - критерия, свидетельствующего о неудаче - была взята потребность в вентиляции легких или смерть на 14-й день после начала наблюдений.

В группе из 129 пациентов 64 получали стандартное лечение, а 65 пациентам давали также тоцилизумаб. Как отмечают авторы пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris, значительно меньшая доля пациентов достигла "конечной точки" в группе с тоцилизумабом.

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