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Сколько человек потеряют работу из-за коронавируса

09:29
  • вторник
  • 28 апреля 2020

ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, погружает мировую экономику в состояние рецессии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад ООН.
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Отмечается, что работы уже во II квартале этого года лишатся 195 миллионов человек по всему миру. Самый большой удар придется на малый и средний бизнес. Также могут пострадать самозанятые, фермеры и мигранты.

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных России на бирже труда, который будет действовать до конца года.

К чему пришли лидеры ЕС по итогам саммита по спасению экономики – смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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