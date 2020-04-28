Сколько человек потеряют работу из-за коронавируса

ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, погружает мировую экономику в состояние рецессии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад ООН.

Отмечается, что работы уже во II квартале этого года лишатся 195 миллионов человек по всему миру. Самый большой удар придется на малый и средний бизнес. Также могут пострадать самозанятые, фермеры и мигранты.

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных России на бирже труда, который будет действовать до конца года.

К чему пришли лидеры ЕС по итогам саммита по спасению экономики – смотрите в репортаже "ТВ Центра".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"