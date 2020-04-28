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Донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве стали 130 человек

09:10
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Пациенты после переливания плазмы быстрее идут на поправку

130 человек, вылечившихся от коронавируса, стали донорами плазмы для тех, кто еще не смог побороть недуг. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, донорами готовы стать еще более 200 человек.

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Ракова рассказала, что по наблюдению врачей, пациенты с COVID-19 после переливания плазмы быстрее идут на поправку. Переливание делают в первую очередь больным в критическом состоянии.

"Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", - заявила вице-мэр.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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