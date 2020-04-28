В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения коронавирусом

Скончались 72 пациента

6411 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 93558.

Кроме того, за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусом, в том числе в Москве - 44 человека. Всего с начала эпидемии умерли 867 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3075. При этом на столицу приходится меньше половины подтвержденных диагнозов за сутки. В Подмосковье коронавирус обнаружен у 523 человек.

Также от инфекции вылечились 1100 человек. Общее число выздоровевших достигло 8456.

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