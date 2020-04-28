Москвичей предупредили об использующих тему коронавируса мошенниках

Роспотребнадзор назвал самые популярные схемы обмана граждан

Мошенники активно используют тему распространения коронавирусной инфекции и введенных из-за пандемии ограничений в своих схемах, предупредили в столичном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, москвичам предлагают купить различные товары, получить социальные льготы или пропуска для передвижения по городу.

К примеру, жителям столицы предлагают купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром. Стоимость таких товаров, эффективность которых не доказана, сильно завышена. Появляются в интернете и мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко можно отходить от дома. А в соцсетях продают фальшивые пропуска для передвижения по городу в период самоизоляции, пишут "Известия".

"Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава", - сообщается в материале на сайте Роспотребнадзора.

Столичным жителям пытаются продать также различные "чудодейственные" средства от коронавируса. Предлагается ипроведение на дому бесплатного тестирования или вакцинации. В Роспотребнадзоре предупреждают: зачастую цель такого визита - квартирная кража.

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