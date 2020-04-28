В Мосгордуме отметили эффективность принятых Собяниным мер поддержки МСП

Они уже работают

В Мосгордуме оценили московские меры поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам члена комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрея Титова, они уже работают.

"В условиях пандемии очень важна поддержка бизнеса, и на федеральном уровне поддержка уже озвучена. Но Москва идет, как всегда, впереди всех, помогает даже больше. Я знаю мнения многих предпринимателей, что многие московские меры уже работают. Здесь я полностью поддерживаю программу поддержки малого и среднего бизнеса Москвы, понимаю, что бизнес - это рабочие места, налоги, социальное спокойствие населения, потому что это занятость, а в малом и среднем бизнесе у нас работают почти половина жителей Москвы", - сказал Титов.

По его мнению, в поддержек, в первую очередь, нуждаются компании в сферах общественного питания, туризма, культуры, досуга и спорта. Кроме того, помочь нужно парикмахерским и ремонтным организациям.

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