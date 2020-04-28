В чипсах на российских прилавках нашли мышьяк и кадмий

Эксперты также увидели следы пестицидов

Специалисты Роскачества исследовали картофельные, кукурузные и свекольные чипсы 16 марок.

Эксперты не обнаружили в образцах ГМО, красителей, консервантов и афлатоксина (ядовитое вещество). Все усилители вкуса оказались безопасными для здоровья.

Но есть и плохие новости. В картофельных чипсах Pomsticks, Lorenz, "Московский картофель" и Kracks выявили кадмий. Содержание этого высокотоксичного металла в Pomsticks превышает предельно допустимый уровень в 10 раз.

В свекольных чипсах "Здороведа" найдены и кадмий, и мышьяк. Содержание первого химического элемента превышено в 6 раз, а второго - в 17,4 раза.

В кукурузных чипсах Carambas обнаружен охратоксин А - токсичный микотоксин, который возникает в условиях, благоприятных для размножения грибка. В "Московском картофеле" также выявлено канцерогенное вещество под названием акриламид, которое образуется при жарке.

Кроме того, почти во всех чипсах найдены следы пестицидов. Исключением стали кукурузные чипсы Santa Maria и Carambas, свекольные Kiwa и картофельные Pringles.

Многие эксперты, опрошенные Роскачеством, критически высказались о питательных свойствах чипсов. К примеру, диетолог Марият Мухина назвала их канцерогенным продуктом, провоцирующим опухоли и увеличивающим риск возникновения рака.

"В Америке чипсы в виде палочек в шутку называют "раковые палочки". Напомню, у мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов. Поэтому для тех, кто достиг этого возраста, чипсы должны находиться под запретом", - приводятся слова Мухиной на сайте организации.

О вреде чипсов для детей рассказала врач-педиатр Татьяна Буцкая. По ее словам, чипсы буквально пропитаны маслом.

"Съесть 100 граммов чипсов - все равно что разом выпить 2 столовые ложки растительного масла. Это очень много! Для детей, особенно для подростков, у которых очень мобильна эндокринная система, потребление чипсов - первый шаг к ожирению, с которым ребенок будет мучиться всю жизнь", - сказала Буцкая, добавив, что ожирение может приводить к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"