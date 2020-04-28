Более 93 тысяч заболевших: последние данные по коронавирусу в России

6411 новых случаев заражения выявлено в стране за минувшие сутки

Последние данные от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки число заражённых в нашей стране увеличилось на 6411. Это новый антирекорд. Заболевшие выявлены в 83-х регионах. Скончались 72 пациента. 867 человек - за весь период.

Диагноз уже подтвердился у 93558 граждан. Как сообщает Роспотребнадзор, за день провели почти 120 тысяч тестов на "Ковид-19". А всего - свыше трёх миллионов исследований. Под постоянным наблюдением врачей остаются - без малого 193 тысячи человек.

За сутки 1110 заболевших коронавирусом вылечились и выписаны из больниц. С начала пандемии выздоровели 8456 россиян. Наибольшее количество инфицированных выявлено в столице. Уже - 48 тысяч 426 человек. Как пишет "Газета.Ru", за день коронавирусом заразились еще 3 тысячи 75 москвичей. 44 скончались.

Число выздоровевших растёт. За сутки - плюс 606 пациентов. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие дни. Всего в Москве от коронавируса вылечились уже 4 тысячи 130 человек.

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