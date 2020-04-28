"Это не грипп – это страшно": что говорят вылечившиеся от COVID-19 москвичи

Граждане, которых вылечили от коронавируса, призывают оставаться дома

В Москве за неделю число госпитализированных с пневмонией выросло на 70 процентов. Как заявила зам-мэра столицы Анастасия Ракова, о снижении темпов распространения коронавируса говорить пока рано. В ближайшие дни столичные власти намерены расширить объёмы коечного фонда - до 28 тысяч. Члены оперативного штаба и врачи напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Их с каждым днём становится больше. И каждый из них - это не маленькая - большая победа. Врачей, медсестер, реаниматологов. Некоторые во время очередной выписки даже плачут. А выздоровевшие от коронавирусной инфекции признаются: сейчас нет ничего лучше, чем видеть из окна пустые улицы. И нет ничего важнее, чем достучаться до каждого здорового. Чтобы уберегли себя от заразы. Ведь в группе риска - все без исключения. В семье Багаевых заболели сразу трое - мама, дочка и сын.

"Сразу хочу сказать, что ни он, ни члены нашей семьи не выезжали и явных контактов с выезжающими не было. Соответственно, заразился он где-то в Москве. Симптомы - классические - покраснение горла, повышение температуры. Через 4 дня у него добавился кашель. Следом заболела я. У меня вся та же симптоматика. Но течение моей болезни было гораздо сложнее", - рассказала Виктория Багаева.

Викторию лечили долго и интенсивно. Спасали поражённые лёгкие. Она очень благодарна врачам, они вернули ее к жизни - и к детям. Многие из заболевших умоляют не верить мифам о том, что зараза убивает только пожилых и хронически больных. "КОВИД-19" в тяжелейшей форме протекает даже у тех, кто никогда в жизни не обращался к врачам.

"Когда я приехал в клинику и сделал КТ, меня немедленно госпитализировали. Потому что у меня обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Среднетяжелую или тяжелую. Поражение легких - 75 %. Но, конечно, когда я туда попал, это был еще первый заезд. И тогда было всё совсем по-другому. То есть было много свободного времени у врачей, они могли много времени уделять больным. Сейчас, когда я выписывался, картинка была уже совсем другая. Реанимация была забита", - рассказал Александр Соркин.

Александр не забудет ни одного дня, проведенного в больнице. Как не отходили врачи, как постепенно появлялась надежда - будет жить. И как с каждым днем в реанимации становилось всё больше молодых пациентов. В тяжелейшем состоянии.

"Заболевание очень неприятное, тяжелое. Да, может быть, вы попадете в 80%, которые это легко переносят. Но если попадёте в 20, то вам легче от этой статистики не будет", - говорит он.

Инна и Андрей настроены категорично. Бессимптомное протекание болезни не значит - лёгкое. Они оба заболели еще в марте, лечились дома, постоянно сдавали анализы и тесты. Получив очередной - отрицательный, поздравили друг друга - обошлось. Но не тут-то было. Супругам предстоит долгое лечение и восстановление.

"Это вообще не шутки! Это вообще не грипп! Это страшная штука. Вы что, бессмертные? Если вам стало скучно, и вы устали, подумайте, где вам будет лучше - на ИВЛ или дома?" – говорят Инна и Андрей Рудневы.

Инна и Андрей уже два месяца практически не выходят из квартиры. И не собираются этого делать - до снятия карантина. Они точно знают: сейчас остаться дома - значит остаться в живых.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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