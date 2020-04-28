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Испанцы на карантине разучили песни Виктора Цоя

11:54
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Некоторые страны смягчают ограничения

Общее число заражённых в мире уже превысило 3 миллиона человек. Более 211 тысяч скончались. Треть всех инфицированных - в США. Дональд Трамп заявил, что виноват в происходящем Китай. Якобы не смог сдержать распространение опасной инфекции и за это будет наказан. В Европе, где задумались о смягчении карантина, вирусологи предупреждают: такие решения могут привести к второй волне эпидемии.
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. В лидерах по-прежнему США - 988 тысяч подтвержденных случаев. Но президент Трамп решение о смягчении ограничительных мер отдает на откуп властям Штатов, а сам больше говорит о Европе - мол, там ситуация пока далека от благополучия, а значит, ездить туда нежелательно. А еще призывает и политически, и экономически давить на Китай за вспышку коронавируса, передает "ТВ Центр".

"Существует множество способов привлечь их к ответственности. Как вы, наверное, знаете, мы проводим очень серьезное расследование. Мы недовольны всей этой ситуацией, поскольку считаем, что эпидемию можно было остановить еще в начале, и она не распространилась бы по миру. Теперь страдает вся планета - 184 страны и Китай должен ответить за это", - сказал Трамп.

В цифрах Трамп снова ошибся. Коронавирус зафиксирован уже в 210 странах. Да и вина Китая - под большим вопросом. Благодаря жёстким мерам изоляции Поднебесная вирус почти победила, тогда как сами США, а также Испания, Италия, Франция уже давно превзошли её по числу инфицированных. Более того, в ряде европейских стран, где наметились было положительные тенденции, опять всплеск заболеваемости. Так, например, сегодня произошло в Германии. Как отметили власти, именно на фоне ослабления ограничительных мер. Снова выросло число случаев "Ковид-19" и в Японии. Нагрузка на медицинскую систему страны снова приблизилась к критической.

Борьбу с коронавирусом продолжает Сербия. С помощью российских военных медиков. По рекомендации наших специалистов, в десятках больниц были организованы так называемые "красные" зоны для зараженных "Ковид-19", доступ в которые имеет только ограниченное число персонала в особо усиленной защите.

В итальянской Ломбардии, где также работают наши военные медики, врачи и медсестры с недавних пор пишут свои имена прямо на защитных костюмах. Говорят, для местных пациентов общение очень важно.

А жители испанских городов, находящиеся на карантине, неожиданно нашли поддержку в российской рок-музыке. По всей стране звучит песня Виктора Цоя.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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