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Фельдмаршал Хафтар выступил с экстренным заявлением

12:00
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Он выступил с телевизионным обращением к нации

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о переходе власти к армии. Об этом он заявил в телевизионном обращении к нации, передает "Газета.Ru".
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Фельдмаршал заявил, что принимает руководство страной на себя и отменяет политическое соглашение, в результате которого было создано Правительство национального согласия. 

Напомним, в 2011-м году при поддержке сил НАТО был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого в государстве установилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. Он сотрудничает с войсками Хафтара. Западную часть вместе со столицей Триполи контролирует Правительство нацсогласия во главе с Фаизом Сарраджем. Его поддерживает ООН.

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