Фельдмаршал Хафтар выступил с экстренным заявлением

Он выступил с телевизионным обращением к нации

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о переходе власти к армии. Об этом он заявил в телевизионном обращении к нации, передает "Газета.Ru".

Фельдмаршал заявил, что принимает руководство страной на себя и отменяет политическое соглашение, в результате которого было создано Правительство национального согласия.

Напомним, в 2011-м году при поддержке сил НАТО был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого в государстве установилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. Он сотрудничает с войсками Хафтара. Западную часть вместе со столицей Триполи контролирует Правительство нацсогласия во главе с Фаизом Сарраджем. Его поддерживает ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"