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Чиновников за хамство накажут рублем

10:09
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Законопроект вносят в Госдуму

Несдержанных на язык российских чиновников ждут серьезные наказания. Законопроект, который скоро внесут на рассмотрение в Госдуму, предусматривает не только крупный штраф, рассказал депутат российского парламента Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, проект "О хамстве чиновников" подразумевает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. За оскорбления предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей, а также дисквалификация.

Депутат отметил, что правительство законопроект об административном наказании для чиновников поддержало. Скоро документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

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