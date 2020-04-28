Для борьбы с пожарами в России привлекли парашютистов и беспилотники

Площадь лесных пожаров растет

В России площадь лесных пожаров превысила 60 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация в Забайкалье. В некоторых районах края пламя вплотную подступает к населённым пунктам. Для тушения будут задействовать парашютистов, передает "ТВ Центр".

В Иркутской области огнём охвачено 5 тысяч гектаров леса. Более 20 очагов возгорания возникли по вине жителей Приангарья, которые продолжают сжигать сухую траву и мусор. Для профилактики пожаров сотрудники МЧС проводят рейды. Выявить нарушителей помогают и беспилотные летательные аппараты.

В республике Тыва в борьбе с пожарами задействованы военные. Чтобы остановить распространение огня используется авиация. За сутки с вертолёта на горящие территории сброшено более 50 тонн воды. А создание минерализированных полос помогает защитить населённые пункты.

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