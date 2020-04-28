Подари жизнь: 16-летнему Косте нужно дорогостоящее лекарство

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Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 16-летнего Кости Евдокимова из Подмосковья. 2 года назад у него обнаружили тяжелое гематологическое заболевание. Подросток перенёс пересадку костного мозга - донором стала его мать. Но вскоре наступило ухудшение. И чтобы продолжить борьбу с болезнью, необходимы дорогостоящие препараты.

Мог ли когда-то чемпион Наро-Фоминского района по плаванию Костя Евдокимов представить, что полтора года проведёт в больнице? Нет, не мог. Как и вообразить, что он, спортсмен, доживёт до такого.

"У меня начало подниматься давление, и врачи решили мне поставить вот такую аппаратуру, чтобы мерить давление каждый 15 минут", - рассказал он.

И это не вся аппаратура, установленная на его теле. Еще есть катетер в бедренной артерии. С ним больно ходить и лежать. А еще есть обязательная процедура. Фотоферез. Когда из крови отфильтровывают лейкоциты, облучают их и возвращают в организм. Все это будни 16-летнего Кости. Надежды одаренного пловца связаны не с олимпийской медалью, а с тем, чтобы все это поскорее закончилось.

Думал, гимнастики будет достаточно, чтобы размять мышцы. Оказалось, виновата не растяжка. А боль в суставах - симптом осложнения заболевания. 2 года назад Косте поставили диагноз "миелодиспластический синдром". Это тяжелое заболевание напоминает вялотекущий лейкоз, но хуже поддается лечению.

Трансплантации костного мозга - единственный шанс на полное выздоровление. Донором стала мама. Костя пошёл на поправку. Но счастье оказалось недолгим. Некогда пышущий здоровьем спортсмен таял на глазах. Руки не сгибались, кожа превратилась в панцирь.

Врачи трижды меняли лекарства и тактику лечения. Остановились на сочетании процедуры фотофереза с новейшим противоопухолевым препаратом "Джакави".

Косте нужно принимать всего по одной таблетке в день. Чтобы поддержать иммунитет и закрепить результат в течение полугода, нужны 4 упаковки. "Джакави" - лекарство дорогостоящее. Стоимость курса лечения - 756 тысяч рублей. Костя бы и рад заработать. Например, побороться за олимпийскую медаль по плаванию. Да бассейн под запретом: нырять нельзя, пары хлора противопоказаны. Зато можно мечтать.

Единственное развлечение в больничных стенах - подготовка к ОГЭ. Костя шутит - хоть какая-то польза в предложенных обстоятельствах.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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