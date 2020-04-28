Антикризисные меры Собянина затронут 5,8 тысячи субъектов МСП

На имущественную поддержку смогут рассчитывать 14,5 тысячи предпринимателей

У столичных компаний появилась возможность не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы. Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным меры имущественной поддержки охватят более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тысячи являются представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП", - пояснил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он уточнил, что среди 14,5 тысячи предпринимателей, которые могут претендовать на имущественную поддержку в виде отсрочек и отмены платежей за аренду городского имущества, больше трети являются представителями малого и среднего бизнеса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"