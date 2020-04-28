ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антикризисные меры Собянина затронут 5,8 тысячи субъектов МСП

10:16
  • вторник
  • 28 апреля 2020

На имущественную поддержку смогут рассчитывать 14,5 тысячи предпринимателей

У столичных компаний появилась возможность не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы. Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным меры имущественной поддержки охватят более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тысячи являются представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП", - пояснил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он уточнил, что среди 14,5 тысячи предпринимателей, которые могут претендовать на имущественную поддержку в виде отсрочек и отмены платежей за аренду городского имущества, больше трети являются представителями малого и среднего бизнеса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Магазин
Магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.