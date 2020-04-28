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В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус

10:19
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Столица - лидер по количеству проводимых тестов

Ежедневно более 25 тысяч человек сдают анализ на коронавирус в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. На 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысячи исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди регионов России.

Отмечается, что анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

"Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Начиная с этой недели тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц. Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб - всем, кто по работе должен контактировать с большим количеством людей", - сообщили в мэрии.

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