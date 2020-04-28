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"Прости меня": Муцениеце пожелала Прилучному найти новую любовь

10:41
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Фанаты растроганы до слез

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце опубликовала в Instagram трогательное стихотворение, адресованное Павлу Прилучному. Несмотря на затянувшийся развод и недавний скандал с рукоприкладством, звезда испытывает сильные чувства к мужу. 
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28 апреля Муцениеце обнародовало стихотворение, в котором признается, что на пороге смерти она бы позвонила или написала Прилучному. Для чего? Чтобы признаться, что не держит на него зла, что до сих пор его любит и что чувствует свою вину за крах семьи. "Прости меня… Я - подвела", - пишет звезда. 

В стихотворной форме Агата Муцениеце призвала отца своих детей не злиться на нее и не винить. Она пожелала ему обрести новую любовь и сохранить веру в лучшее. "Другую душу полюби", - обращается Агата к Павлу. 

Эти строчки растрогали фанатов Муцениеце. Их восхитила откровенность знаменитости и сила ее чувств. 

- До слез, ребят... Ну почему все так, - пишут в соцсети. 

- Я плачу, пускай твое сердечко исцелится. 

- До мурашек. 

- Настоящая любовь, она такая.

- Плачу... Вот это отношения... Что даже после расставания сказать "прости, я люблю тебя"... Агата, это сильно! Ты молодец!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале. Во время карантина им пришлось некоторое время жить в одном доме. Когда супруги в очередной раз поругались, актриса переехала в квартиру. Она обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве, но вскоре выразила уверенность в мирном разрешении семейного конфликта. Актер отрицает обвинения в домашнем насилии. Из-за карантина звезды не могут официально развестись. Муцениеце разрешает Прилучному проводить время с их детьми - Тимофеем и Мией. 

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