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Под медицинским наблюдением в Москве находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

10:30
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Все сдали тест на коронавирус

Под постоянным медицинским наблюдением на дому в столице находятся около 20 тысяч человек. Как рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, врач приезжает к пациенту на дом с арсеналом необходимых инструментов.
Ракова оценила отношение москвичей к самоизоляции

"Если врач определяет, что у пациента состояние легкое и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодняшний день в Москве около 20 тысяч пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей", - заявила вице-мэр.

Врач определяет: нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из городских центров компьютерной томографии или госпитализироваться. По словам Раковой, в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которой выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике", - пояснила Ракова.

С первой или второй стадией человек остается лечиться на дому - но под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники и с полным набором необходимых для медикаментозного лечения препаратов. В случае более серьезной стадии пневмонии пациент госпитализируется прямо из амбулаторного центра.

Врачи поясняют, что на раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Даже незначительные, на первый взгляд, симптомы — кашель, насморк, повышение температуры— могут быть свидетельством COVID-19. Медики напоминают: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, надо сразу вызывать врача.

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