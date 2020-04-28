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В Москве резко выросло число вылечившихся от коронавируса

10:41
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Излечились еще 606 человек, это вдвое больше, чем в среднем за сутки

Еще 606 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Общее число излечившихся превысило четыре тысячи человек.

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По ее словам, количество новых выздоровевших вдвое выше, чем в среднем за сутки.

"Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится",- отметила Ракова.

Всего в Москве, по данным на утро 28 апреля, подтвержден 45351 случай заражения коронавирусом. 435 человек скончались.

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