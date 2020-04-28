В регионах следят за соблюдением режима самоизоляции

Ситуация остается напряженной

Во Владивостоке одну из крупнейших больниц города пришлось частично закрыть на карантин. "Ковид-19" обнаружили не только у пациентов, но и у врачей. Диагноз подтвердился у 20 сотрудников медцентра, передает "ТВ Центр".

Ситуацию быстро взяли под контроль. Заболевший персонал отправили на самоизоляцию. В больнице Находки также у 22-х сотрудников "скорой помощи" обнаружили коронавирус. В настоящее время в этих медцентрах проводят дезинфекцию.

Всего же с начала апреля коммунальные службы и МЧС обработали спецраствором свыше девяти тысяч зданий, а также улицы и дороги. Большое внимание в регионах - контролю за соблюдением режима самоизоляции.

Власти Подмосковья уже заявили, что ограничительные меры в мае необходимо продлить. В борьбе с распространением инфекции помогают и передовые разработки. Столичные больницы и диагностические лаборатории уже получают новейшие экспресс-тесты для выявления антител к "Ковид-19". Всего за 10-15 минут система показывает, был ли контакт с вирусом. Сейчас больницы используют эти тесты для проверки здоровья сотрудников.

Ну а среди пациентов, которые уже выздоровели, всё больше тех, кто готов сдать плазму для помощи тяжело больным. В Москве донорами стали уже больше 130 человек. Ещё 200 ожидают результатов проверки их крови на антитела.

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