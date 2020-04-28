ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В регионах следят за соблюдением режима самоизоляции

11:45
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Ситуация остается напряженной

Во Владивостоке одну из крупнейших больниц города пришлось частично закрыть на карантин. "Ковид-19" обнаружили не только у пациентов, но и у врачей. Диагноз подтвердился у 20 сотрудников медцентра, передает "ТВ Центр".
Россиянам пообещали "новую жизнь" после пандемии коронавируса

Ситуацию быстро взяли под контроль. Заболевший персонал отправили на самоизоляцию. В больнице Находки также у 22-х сотрудников "скорой помощи" обнаружили коронавирус. В настоящее время в этих медцентрах проводят дезинфекцию.

Всего же с начала апреля коммунальные службы и МЧС обработали спецраствором свыше девяти тысяч зданий, а также улицы и дороги. Большое внимание в регионах - контролю за соблюдением режима самоизоляции. 

Власти Подмосковья уже заявили, что ограничительные меры в мае необходимо продлить. В борьбе с распространением инфекции помогают и передовые разработки. Столичные больницы и диагностические лаборатории уже получают новейшие экспресс-тесты для выявления антител к "Ковид-19". Всего за 10-15 минут система показывает, был ли контакт с вирусом. Сейчас больницы используют эти тесты для проверки здоровья сотрудников.

Ну а среди пациентов, которые уже выздоровели, всё больше тех, кто готов сдать плазму для помощи тяжело больным. В Москве донорами стали уже больше 130 человек. Ещё 200 ожидают результатов проверки их крови на антитела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в мире
Эпидемия коронавируса в мире
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.