Россиянам пообещали "новую жизнь" после пандемии коронавируса

Гражданам придется придерживаться принципа социального дистанцирования

Жизнь россиян не будет прежней после окончания пандемии коронавируса. Она будет строиться на новых принципах, один из которых – социальное дистанцирование, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Эксперт, говоря о "новой нормальности", привел в пример китайский город Ухань. Этот мегаполис стал очагом вспышки COVID-19, но теперь в нем не осталось ни одного пациента с заболеванием, вызванным коронавирусом. По словам Абзалова, работа малого и среднего бизнеса теперь построена совсем по-другому.

"Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50% - притом, что все ограничения уже сняли… Люди берут еду с собой и едят дома - потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть", - сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Абзалов предупреждает, что и в России, даже после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, будет другой мир. И россиянам придется привыкать в нем жить.

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