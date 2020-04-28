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Россиянам пообещали "новую жизнь" после пандемии коронавируса

11:04
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Гражданам придется придерживаться принципа социального дистанцирования

Жизнь россиян не будет прежней после окончания пандемии коронавируса. Она будет строиться на новых принципах, один из которых – социальное дистанцирование, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения коронавирусом

Эксперт, говоря о "новой нормальности", привел в пример китайский город Ухань. Этот мегаполис стал очагом вспышки COVID-19, но теперь в нем не осталось ни одного пациента с заболеванием, вызванным коронавирусом. По словам Абзалова, работа малого и среднего бизнеса теперь построена совсем по-другому.

"Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50% - притом, что все ограничения уже сняли… Люди берут еду с собой и едят дома - потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть", - сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Абзалов предупреждает, что и в России, даже после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, будет другой мир. И россиянам придется привыкать в нем жить.

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