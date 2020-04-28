Васильеву нашли замену на шоу после выписки из больницы

Коллеги согласились его подменить

Историк моды Александр Васильев, который лежал в Коммунарке с двусторонней пневмонией, не смог принять участие в съемках "Модного приговора". Роль модного судьи временно исполнят другие телеведущие.

Как пишет kp.ru, на ближайшие пять выпусков место Васильева займет Дмитрий Дибров. "Женщина просто обязана оставаться красивой - даже на время карантина. Охотно подменю на несколько программ!" - сказал телеведущий.

После него в судейском кресле появится Валдис Пельш. С его участием ожидается тоже пять передач.

Ранее Александр Васильев признался, что ему необходимо время для восстановления сил после болезни. Он попросил коллег подменить его на съемках "Модного приговора" и пообещал скоро вернуться к работе.

Напомним, Васильев ведет шоу вместе с Юлией Барановской и Эвелиной Хромченко.

Александр Васильев попал в Коммунарку 12 апреля. Коронавирус у него не нашли. 21 стало известно, что историка моды выписали из больницы.

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