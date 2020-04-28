Медработники в Москве проходят экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

В больницы поставлено 100 тысяч тестов

Для тестирования всех медицинских работников в учреждения здравоохранения Москвы было поставлено 100 тысяч экспресс-тестов на определение наличия иммунитета к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции", - напомнила она.

Ракова добавила, что в столице силами городских, федеральных и частных лабораторий выполняется уже более 20 тысяч анализов в сутки.

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