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В столице расширили перечень получателей субсидии для франчайзи

11:35
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Это сделали с учетом пожеланий предпринимателей

В Москве расширили перечень получателей субсидии для франчайзи. Об этом сообщили в мэрии столицы.

"Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей", - говорится в сообщении.

Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Кроме того, были пересмотрены действующие ограничения по срокам регистрации указанных договоров. Теперь претендовать на компенсацию могут компании, у которых договоры зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности до пяти лет включительно.

Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей в рамках одного договора коммерческой концессии или субконцессии, лицензионного или сублицензионного соглашения. Прием заявок на предоставление субсидий продлится до 1 июня.

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