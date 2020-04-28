Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве не растет 10 дней

Общее число заболевших с начала пандемии - 48426

Заболеваемость COVID-19 в Москве уже более 10 дней держится на одном уровне, резкого роста не зафиксировано, сообщили в оперативный штабе по контролю за коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев достигло 48 426.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице выявлено 3075 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом максимальное суточное значение - 3570 случаев - зарегистрировано 19 апреля.

18 апреля в столице было зафиксировано 2649 случаев заболевания коронавирусом, примерно такое же число инфицированных регистрировалось на протяжении последующих дней. 27 апреля выявлено заболевание у 2 871 человека. Таким образом, заболеваемость в Москве уже более 10 дней в среднем остается на одном уровне, заявили в оперштабе.

Жертвами коронавируса за время пандемии в столице стали 479 пациентов. По последним данным, в общей сложности вылечились от COVID-19 в Москве 4130 человек, передает "Интерфакс".

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