Мишустин поручил определиться со снятием ограничений по COVID-19

Роспотребнадзор должен выработать концепцию до 29 апреля

Роспотребнадзор до 29 апреля должен определиться с концепцией снятия или смягчения огранчений, введенных в России из-за пандемии коронавируса.

"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

В документе назван срок выполнения поручений – 29 апреля. Такое же поручение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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