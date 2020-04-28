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Мишустин поручил определиться со снятием ограничений по COVID-19

11:48
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Роспотребнадзор должен выработать концепцию до 29 апреля

Роспотребнадзор до 29 апреля должен определиться с концепцией снятия или смягчения огранчений, введенных в России из-за пандемии коронавируса.
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"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

В документе назван срок выполнения поручений – 29 апреля. Такое же поручение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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