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В благодарность врачам: Останкинскую телебашню украсит видеооткрытка

12:18
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Транслировать ее будут вечером 2 мая

На Останкинской телебашне 2 мая появится видеооткрытка в виде бьющегося сердца. Таким образом все медикам, которые борются с коронавирусом, будет выражена благодарность.

"На красном фоне можно будет увидеть белое бьющееся сердце, а под ним надпись: "Спасибо героям, спасибо врачам". Фасад башни подсветят красным и белым цветами", - сообщили в мэрии Москвы.

Видеооткрытку будут транслировать с 20:30 до 22:30. 2 мая признательность врачам выразят и в других странах. Пульсирующая подсветка в красных тонах появится на Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и на других зданиях.

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