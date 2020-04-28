Сотни видеороликов прислали участники поэтического проекта Мосгорпарка

Участие в конкурсе приняли более 700 школьников

Более 700 школьников уже приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, приуроченном к 75-летию Победы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Видеоролики, в которых ребята декламируют стихи Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского, Ивана Ващенко и других поэтов военного времени, ежедневно публикуются на страницах организации в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Прием работ участников проекта "Парковый стихоговоритель: дети о Победе" продлится до 6 мая включительно. Из присланных родителями и детьми видеороликов подготовлено уже восемь онлайн-выпусков. Найти их можно в социальных сетях Мосгорпарка по хештегу #парковыйстихоговоритель.

Финальный выпуск онлайн-проекта будет опубликован на интернет-площадках Мосгорпарка в День Победы, 9 Мая.

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