Суд отказался признать 37-летнего литовца сыном Сафронова

Художник и без того многодетный отец

Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск гражданина Литвы Дмитрия Цибульского, который требовал признать его сыном художника Никаса Сафронова.

Как пишет Telegram-канал Mash, 37-летний Цибульский не пришел ни на одно заседание по своему делу. Почему он проигнорировал заседания, не уточняется. Известно, что при благоприятном исходе дела он мог получить российское гражданство.

На днях Никас Сафронов написал в Instagram, что он часто сталкивался с нечестными людьми, которые пытались прославиться или заработать за его счет. Недавно, например, две девушки пригрозили, что пойдут на ТВ и расскажут про него "мерзкие истории". "Уже почти четыре месяца шантажистки находятся под арестом", - сообщил художник.

Как пишут СМИ, у 64-летнего Никаса Сафронова пятеро детей, четверо из них внебрачные.

Напомним, в ночь на 8 апреля Никас Сафронов попал в аварию и получил незначительные травмы. Вину за случившееся взял на себя пианист Лука Сафронов, один из внебрачных детей художника.

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