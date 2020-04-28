ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отказался признать 37-летнего литовца сыном Сафронова

12:14
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Художник и без того многодетный отец

Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск гражданина Литвы Дмитрия Цибульского, который требовал признать его сыном художника Никаса Сафронова. 
Может умереть: у сына Сафронова нашли серьезное заболевание

Как пишет Telegram-канал Mash, 37-летний Цибульский не пришел ни на одно заседание по своему делу. Почему он проигнорировал заседания, не уточняется. Известно, что при благоприятном исходе дела он мог получить российское гражданство. 

На днях Никас Сафронов написал в Instagram, что он часто сталкивался с нечестными людьми, которые пытались прославиться или заработать за его счет. Недавно, например, две девушки пригрозили, что пойдут на ТВ и расскажут про него "мерзкие истории". "Уже почти четыре месяца шантажистки находятся под арестом", - сообщил художник. 

Как пишут СМИ, у 64-летнего Никаса Сафронова пятеро детей, четверо из них внебрачные. 

Напомним, в ночь на 8 апреля Никас Сафронов попал в аварию и получил незначительные травмы. Вину за случившееся взял на себя пианист Лука Сафронов, один из внебрачных детей художника. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Никас Сафронов
Никас Сафронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.