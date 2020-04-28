В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Формат акции изменен из-за эпидемии коронавируса

Формат традиционной акции "Георгиевская ленточка", приуроченной к празднованию Дня Победы, изменен из-за пандемии коронавируса. Акция проводится в 15 раз. За это время активисты движения "Волонтеры Победы" раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция "Георгиевская ленточка" в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном формате... Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них", - проинструктировали россиян "Волонтеры".

В сообщении отмечается, что те, у кого ленточка не сохранилась, смогут найти виртуальную георгиевскую ленту на официальной странице движения в Instagram - и наложить ее на свою фотографию. Опубликованный снимок надо сопроводить тематическими хэштегами. Эстафету следует передать пяти друзьям.

Те, кто по какой-либо причине не сможет справиться с "заданием" на компьютере, смогут получить ленточки в аптеках или магазинах. Волонтеры также передают предварительно продезинфицированные и обработанные ленты пожилым людям и ветеранам, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур, сообщает РИА Новости.

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