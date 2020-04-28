Брэд Питт высмеял Трампа за странные заявления о коронавирусе

Актер надел очки и парик

Голливудский актер Брэд Питт перевоплотился в инфекциониста Энтони Фаучи и прокомментировал неоднозначные заявления Дональда Трампа о коронавирусе.

Брэд Питт в парике и очках принял участие в скетч-шоу Saturday Night Live. Он сидит за столом на фоне книжного шкафа и выдает смешные реплики или строит забавные гримасы по поводу высказываний Трампа. Отрезки из выступлений президента вставлены в скетч.

В частности, Брэд Питт высмеял американского лидера за фразу о том, что вакцина от коронавируса появится "относительно скоро". "Относительно всей истории Земли? Конечно, тогда вакцину найдут очень быстро, но вот, если вы скажете своему другу, что будете "относительно скоро", а появитесь через полтора года, он будет относительно разгневан", - заявил Питт.

Его также позабавили слова Трампа о том, что пандемия COVID-19 может закончиться быстро и внезапно, как по мановению волшебной палочки. "Чудо - это, конечно, замечательно. Кто не любит чудеса? Но они не должны быть планом "А". Даже Салли до последнего планировал приземлиться в аэропорту", - сказал Брэд Питт, имея в виду пилота Чесли Салленбергера, который посадил самолет на реку Гудзон.

Когда Дональд Трамп заявил, что вирус можно победить за минуту с помощью солнечного света, Брэд Питт прикрыл лицо рукой. Таким образом он дал понять, что сомневается в интеллекте Трампа. "Я знаю, что не должен трогать лицо, но…" - сказал актер.

Под конец ролика Питт поблагодарил Энтони Фаучи и всех медиков, которые борются с COVID-19.

По последним данным, свыше 3 миллионов человек по всему миру заболели коронавирусом, более 211 тысяч скончались.

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