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На лечении в Коммунарке остаются около 600 пациентов с COVID-19

13:04
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Последние данные привел главврач больницы

Около 600 пациентов остаются на лечении в московской больнице в Коммунарке. По данным главврача медучреждения Дениса Проценко, 61 человек – в реанимации.
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"28.04.20. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом пневмония - 591/100%, COVID подтвержденных - 374/63%. На кислороде вне ОРИТ - 171/29%. В ОРИТ - 61/10%...", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

29 пациентов из числа тех, кто находится в  отделении реанимации и интенсивной терапии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, добавил главврач.

По информации оперштаба, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки до 93 558 человек. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3075, Московской области - 523 и Санкт-Петербурге - 198.

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