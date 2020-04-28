Музейный комплекс "Дорога памяти" откроют к 75-летию Победы

Он находится в парке "Патриот"

Уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" будет готов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он располагается в подмосковном парке "Патриот", передает "ТВ Центр".

Проект объединяет десятки миллионов фотографий фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Все изображения вошли в мультимедийную галерею протяжённостью 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Также в залах музея впервые можно будет увидеть уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооружённых сил. Завершается и строительство Главного воинского храма России. Собор, который станет третьим по величине в нашей стране, возводят в честь победы над немецкими войсками.

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