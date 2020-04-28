Раннее предупреждение: следы COVID-19 нашли в канализации

Ученые предлагают использовать это для мониторинга заражения

Следы РНК коронавируса нового типа обнаруживаются в сточных водах прежде, чем люди ощутят первые симптомы заражения COVID-19. Выяснившие это испанские эпидемиологи из Университета Валенсии предлагают использовать канализацию как систему раннего предупреждения о возможной вспышке инфекции.

"Наши наблюдения показывают, что количество фрагментов вирусной РНК в сточных водах растет значительно раньше и быстрее, чем медики открывают новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Это указывает на то, что наблюдение за состоянием канализаций может стать одной из самых эффективных стратегий мониторинга распространения коронавируса", – пишут исследователи в статье на портале medRxiv.

То, что в отходах человеческой деятельности содержатся вирусные частицы, ученые выяснили еще в первые недели пандемии COVID-19. Позже медики предположили, что с этим связаны случаи заражения коронавирусом в Сингапуре, где обнаружились неполадки в системе вентиляции туалетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"