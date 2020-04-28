ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московской полиции сообщили о резком росте числа кибермошенничеств

13:54
  • вторник
  • 28 апреля 2020

При этом общий уровень преступности в городе снизился

В Москве остается высоким число преступлений с применением IT-технологий. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Так, в апреле этого года в три раза выросло число хищений, совершенных дистанционным способом.
Мошенники завалили россиян звонками о коронавирусе

В то же время с начала месяца в Москве число преступлений снизилось почти на 13%, передает ТАСС.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре рассказали, что мошенники активно используют тему распространения коронавируса и введенных из-за пандемии ограничений в своих преступных схемах. 

Так, некоторые аферисты продают фальшивые пропуска для передвижения по городу в период самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.