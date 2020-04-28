В московской полиции сообщили о резком росте числа кибермошенничеств

При этом общий уровень преступности в городе снизился

В Москве остается высоким число преступлений с применением IT-технологий. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Так, в апреле этого года в три раза выросло число хищений, совершенных дистанционным способом.

В то же время с начала месяца в Москве число преступлений снизилось почти на 13%, передает ТАСС.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре рассказали, что мошенники активно используют тему распространения коронавируса и введенных из-за пандемии ограничений в своих преступных схемах.

Так, некоторые аферисты продают фальшивые пропуска для передвижения по городу в период самоизоляции.

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