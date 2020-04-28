Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон

Ее бесит привилегированное положение Кейт

Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы. По ее словам, родственники Елизаветы II так любят герцогиню Кембриджскую, что нашли бы управу на клеветников и сплетников.

По данным Daily Mail, такое гневное заявление, проникнутое обидой на королевскую семью, супруга принца Гарри сделала в узком кругу друзей. По-видимому, Маркл завидует той неприкосновенности, которой пользуется Миддлтон.

"Меган сказала, что никто бы не смирился с этим [с нападками на Миддлтон в прессе] и что сломанная и устаревшая система [взаимоотношений королевского дома со СМИ] была бы перестроена. Те источники, которые ответственны за злобные нападки, были бы перекрыты", - заявили в окружении герцогини Сассекской.

20 апреля стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались сотрудничать с изданиями, которые, по их мнению, наживаются на фейковых новостях. Маркл сказала на встрече с друзьями, что в королевской семье не удивились такому решению Сассексов.

Напомним, сейчас знаменитые супруги судятся с газетой The Mail on Sunday (это воскресное издание Daily Mail), которая обнародовала переписку Маркл с отцом.

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