ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон

14:10
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Ее бесит привилегированное положение Кейт

Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы. По ее словам, родственники Елизаветы II так любят герцогиню Кембриджскую, что нашли бы управу на клеветников и сплетников. 
Обнародована личная переписка принца Гарри и Меган Маркл

По данным Daily Mail, такое гневное заявление, проникнутое обидой на королевскую семью, супруга принца Гарри сделала в узком кругу друзей. По-видимому, Маркл завидует той неприкосновенности, которой пользуется Миддлтон. 

"Меган сказала, что никто бы не смирился с этим [с нападками на Миддлтон в прессе] и что сломанная и устаревшая система [взаимоотношений королевского дома со СМИ] была бы перестроена. Те источники, которые ответственны за злобные нападки, были бы перекрыты", - заявили в окружении герцогини Сассекской.    

20 апреля стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались сотрудничать с изданиями, которые, по их мнению, наживаются на фейковых новостях. Маркл сказала на встрече с друзьями, что в королевской семье не удивились такому решению Сассексов. 

Напомним, сейчас знаменитые супруги судятся с газетой The Mail on Sunday (это воскресное издание Daily Mail), которая обнародовала переписку Маркл с отцом. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.