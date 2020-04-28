Преступность в Москве значительно снизилась из-за коронавируса

Меньше стало грабежей, автомобильных краж и ДТП

В столичной полиции опровергли сообщения о росте преступности в период самоизоляции. Как сообщили в московском управлении МВД, количество преступлений в апреле наоборот снизилось на 13%.

Количество краж в столице снизилось на 32,8%, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 42,3%. Кроме того, число грабежей упало на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, а автомобильных краж - на 75%.

Кроме того, улучшилась обстановка на дорогах. Количество ДТП сократилось на 60,8%, число пострадавших в них - на 62,2%.

В то же время, выросло число киберпреступлений. Количество хищений, совершенных дистанционным способом, увеличилось в три раза, отметили в полиции.

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