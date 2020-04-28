ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Преступность в Москве значительно снизилась из-за коронавируса

14:04
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Меньше стало грабежей, автомобильных краж и ДТП

В столичной полиции опровергли сообщения о росте преступности в период самоизоляции. Как сообщили в московском управлении МВД, количество преступлений в апреле наоборот снизилось на 13%.
В московской полиции сообщили о резком росте числа кибермошенничеств

Количество краж в столице снизилось на 32,8%, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 42,3%. Кроме того, число грабежей упало на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, а автомобильных краж - на 75%.

Кроме того, улучшилась обстановка на дорогах. Количество ДТП сократилось на 60,8%, число пострадавших в них - на 62,2%.

В то же время, выросло число киберпреступлений. Количество хищений, совершенных дистанционным способом, увеличилось в три раза, отметили в полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции в м защитных масках
Сотрудники полиции в м защитных масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.