Россияне на самоизоляции скупают игровые консоли и телевизоры

Особой популярностью пользуются многофункциональные Smart TV

Самоизолированные россияне скупают игровые приставки и большие телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатры. Поскольку сходить в кинотеатр в условиях введенных из-за коронавируса ограничений невозможно, граждане устраивают развлекательные центры дома.

На локальном маркетплейсе AliExpress во время действия режима повышенной готовности россияне в семь раз чаще покупали игровые приставки и в три раза чаще - телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатры.

"Локальные продажи консолей выросли более чем на 600% год к году. Колоссальный рост безусловно связан с необходимостью развлечений в домашних условиях", - отмечают аналитики площадки. По их данным, больше всего в категории выросли продажи более дорогих и мощных консолей с поддержкой 4К разрешения (+342%). Эксперты связывают это с постепенным снижением цены на телевизоры 4K.

В лидерах продаж – различные комплекты из приставок Playstation 4 и Xbox One с несколькими бонусными играми.

Продажи телевизоров в апреле выросли на "AliExpress Россия" на 11% в денежном и на 10% в штучном выражении. Особенно популярны большие телевизоры с диагональю более 50 дюймов. Аналитики также отметили, что покупатели стали чаще выбирать многофункциональные Smart TV.

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