Сотни самолетов ВКС пролетят над российскими городами в День Победы

О готовности к воздушным парадам сообщили в Южном и Западном военных округах

Демонстрационные полеты в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет авиация Южного военного округа. Самолеты и вертолеты появятся в небе над 12 городами региона, а также над авиабазой в Армении в 10 часов утра 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей ВВС и ПВО.

Военная авиация пролетит в День Победы также над Санкт-Петербургом и еще 11 городами Западного военного округа.

"Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба командующего войсками ЗВО Александра Журавлева. Он добавил, что, кроме Северной столицы, самолеты смогут увидеть жители Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.

В парадном пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты армейской авиации.

Москва в сообщениях не упоминается. Однако "Интерфакс" передает, что решение о пролете военной авиации над столицей 9 мая еще может быть принято.

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