Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Ситуация с коронавирусом остается сложной

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно. Об этом во вторник объявил Владимир Путин перед началом совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы.

"Нам удалось затормозить распространение коронавирусной инфекции. Это результат нашей общей работы, ответственного отношения миллионов граждан к своему здоровью. Но рост заболеваемости продолжается. Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но повторю, что полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно, даже опасно", - сказал Путин, добавив, что пик еще не пройден.

Чем строже граждане России будут соблюдать карантинные меры, тем быстрее вынужденные неудобства пройдут, уверен президент.

Роспотребнадзору Путин поручил к 5 мая подготовить рекомендации по выходу регионов из режима ограничительных мер. В то же время у региональных властей останутся "пространства для маневров", в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Путин отметил, что в связи с ситуацией с коронавирусом усилена работа промышленности. В частности, выросло производство аппаратов ИВЛ, а производство защитных масок увеличилось в 10 раз. Кроме того, с нуля было развернуто производство лекарственных препаратов, используемых в лечении коронавируса.

В конце марта Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом президент перенес голосование по поправкам в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля. Позднее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца.

По данным на 28 апреля, число заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Только за минувшие сутки было выявлено 6411 новых случаев. Это самый большой показатель с начала эпидемии COVID-19. От коронавируса скончались уже 867 человек. 8456 зараженных выздоровели. В мире число инфицированных превысило 3 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"