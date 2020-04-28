Дачников призвали в майские праздники избегать соседей

Жителям столичного региона напомнили о необходимости соблюдать дистанцию

Жителям столичного региона, которые планируют провести майские праздники на даче, рекомендуют избегать контактов с соседями и отдыха в компании. О необходимости соблюдать социальное дистанцирование напомнил Роспотребнадзор.

"По прибытии на место провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5-2 м)", - сказано на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Дачникам напомнили о необходимости пользоваться антисептиками. В магазины следует выходить только при необходимости, используя медицинские маски и перчатки. Вернувшись домой, не забыть тщательно вымыть руки и обработать их тем же антисептиком. А если все же появились симптомы инфекционного заболевания, надо немедленно обратиться к врачу.

В целом же россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и посещения мест массового скопления людей. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и во время майских праздников.

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