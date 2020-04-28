Более 50 тысяч медработников в Москве проверили на иммунитет к COVID-19

Экспресс-тесты прошли не только работающие с коронавирусными пациентами врачи

Более 50 тысяч медицинских сотрудников, работающих в учреждениях Москвы, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Там уточнили, что экспресс-тестирование прошли медработник не только перепрофилированных для лечения коронавируса стационаров, но и других многопрофильных больниц и поликлиник.

Экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас, или болел раньше и у него успел выработаться иммунитет.

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